Grande Fratello Vip: stasera Natalia si confronterà con Andrea Zelletta (Di lunedì 28 dicembre 2020) Grande Fratello Vip torna stasera, lunedì 28 dicembre, in prima serata su Canale 5. Dopo il Natale, il reality show più amato dal pubblico torna in prima serata. Nella giornata di Natale, venerdì 25 dicembre, tutti i Vip in Casa hanno ricevuto dei regali da parte dei loro cari. Non tutti sono rimasti soddisfatti. Quello che più ci è rimasto male del regalo ricevuto dalla sua fidanzata, Natalia, è stato Andrea Zelletta. Il ragazzo ha ricevuto come regalo una boccetta di profumo ed un elastico per capelli, accompagnato da un biglietto molto freddo e distaccato con su scritto “goditi il tuo Natale”. Questo evento ha mandato in crisi l’ex tronista, che in questi giorni non ha fatto altro che domandarsi cosa possa essere accaduto fuori dalla Casa per giustificare un atteggiamento così ... Leggi su giornal (Di lunedì 28 dicembre 2020)Vip torna, lunedì 28 dicembre, in prima serata su Canale 5. Dopo il Natale, il reality show più amato dal pubblico torna in prima serata. Nella giornata di Natale, venerdì 25 dicembre, tutti i Vip in Casa hanno ricevuto dei regali da parte dei loro cari. Non tutti sono rimasti soddisfatti. Quello che più ci è rimasto male del regalo ricevuto dalla sua fidanzata,, è stato. Il ragazzo ha ricevuto come regalo una boccetta di profumo ed un elastico per capelli, accompagnato da un biglietto molto freddo e distaccato con su scritto “goditi il tuo Natale”. Questo evento ha mandato in crisi l’ex tronista, che in questi giorni non ha fatto altro che domandarsi cosa possa essere accaduto fuori dalla Casa per giustificare un atteggiamento così ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - COMEDICOIOTZ : @Cringy08577160 @infotommizorzi E anche oggi avete seguito un altro grande fratello ?? - DeGiusyy : Io non so se ridere o piangere ?? altro che grande fratello questo è cinema ?? ????? uscite sto videooooooo #gregorelli - itsmc17 : RT @damellis20202: Tommy chiede la musica= il grande fratello mette la musica Tommy chiede il vino= il gf manda il vino Tommy parla in… -