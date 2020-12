Grande Fratello Vip, Pierpaolo e Giulia si confrontano, la Salemi ha paura della Gregoraci (Di lunedì 28 dicembre 2020) In tarda serata, l'influencer e il modello si isolano dal resto del gruppo per chiarire il loro rapporto. Giulia teme il fantasma di Elisabetta. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 dicembre 2020) In tarda serata, l'influencer e il modello si isolano dal resto del gruppo per chiarire il loro rapporto.teme il fantasma di Elisabetta.

