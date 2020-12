Grande Fratello Vip: dopo il bacio (con lingua) con Dayane Mello, Andrea Zenga si tira indietro (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dayane Mello e Andrea Zenga di baciano appassionatamente al Grande Fratello Vip, ma lo sportivo si tira indietro mentre la Orlando indaga sul bacio. Leggi su comingsoon (Di lunedì 28 dicembre 2020)di baciano appassionatamente alVip, ma lo sportivo simentre la Orlando indaga sul

trash_italiano : Un #GFVIP infinito: il reality si allunga ancora, ecco per quando è prevista la finale ?? - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Mariate48641882 : RT @checovenier: @AlfonsoFuggetta Tranquillo Alfonso, non saremo mai pronti, la privacy, la libertà, la democrazia, il grande fratello, Sor… - _strangel0ve : @P89Claudia @anonimaseriale Condivido ma conosciamo il grande fratello, se monte entra per cantare, sicuro prima lo… -