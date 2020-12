Grande Fratello Vip, diretta 28 dicembre: Maria De Filippi ospite speciale (Di lunedì 28 dicembre 2020) . In nomination ci sono Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ma la puntata di questa sera, ... Leggi su leggo (Di lunedì 28 dicembre 2020) . In nomination ci sonoTeresa Ruta, Giacomo Urtis, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, ma la puntata di questa sera, ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - marra95_marra : RT @tommospidey: non seguo il grande fratello ma questa riflessione la condivido volentieri - stefyorlandobot : RT @cercounnome: non tommaso e stefania che hanno chiaramente capito quale ruolo ricoprono in questo grande fratello e concludono un confes… - SaCe86 : #GFVip, Stefano Bettarini nella bufera per aver fatto polemica sui baci gay nel reality, 'Il troppo stroppia!' -