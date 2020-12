Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 dicembre: confronto tra Andrea e Natalia, possibili squalifiche, chi uscirà? (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la breve pausa natalizia, torna questa sera il Grande Fratello Vip, con una nuova puntata ricca di sorprese. In onda stasera in prima serata su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini ha superato ormai i tre mesi dal suo debutto e continua a racimolare successi. Con un cast d’eccezione, la quinta edizione si … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Dopo la breve pausa natalizia, torna questa sera ilVip, con una nuova puntata ricca di sorprese. In ondain prima serata su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini ha superato ormai i tre mesi dal suo debutto e continua a racimolare successi. Con un cast d’eccezione, la quinta edizione si … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

trash_italiano : Un #GFVIP infinito: il reality si allunga ancora, ecco per quando è prevista la finale ?? - NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Pierpaolo e Giulia si confrontano la Salemi ha paura della Gregoraci - #Grande #Fratello… - zazoomblog : Grande Fratello Vip Selvaggia Roma sul bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: Limportante è arrivare alla fi… -