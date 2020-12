Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta: ”Mi sono innamorato intellettualmente di Tommaso Zorzi” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Andrea Zelletta è riuscito ad instaurare un bel rapporto con Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente i due non andavano molto d’accordo, infatti l’ex tronista era molto infastidito da alcuni suoi atteggiamenti. “Quando mi chiami Tommy è solo perché hai bisogno. Mi chiedo il perché di questo muro che metti con me. L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020)è riuscito ad instaurare un bel rapporto connella casa delVip. Inizialmente i due non andavano molto d’accordo, infatti l’ex tronista era molto infastidito da alcuni suoi atteggiamenti. “Quando mi chiami Tommy è solo perché hai bisogno. Mi chiedo il perché di questo muro che metti con me. L'articolo

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - med_students_it : @cumdivido Zorzi è il grande fratello - carseri : RT @RizzoGiov: @GiuseppeConteIT @robersperanza Vergognatevi! Avete messo su una pantomima da Grande Fratello per influenzare la Gente e dis… - MaddalenaDicec1 : @hollandscurls_ sono una ragazza di 17 anni, dopo aver incontrato un ragazzo misterioso la mia vita prende una stra… -