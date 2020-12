Grande Fratello Vip 5, spoiler inaspettato sulla puntata speciale (Di lunedì 28 dicembre 2020) La puntata di Capodanno del GF Vip riserverà grandi sorprese e, tra queste, a spoilerarne una ci ha pensato Fulvio Abbate. Di cosa stiamo parlando? Lo scrittore ha rivelato che gli autori del reality gli avrebbero chiesto se fosse intenzionato a ballare durante la messa in onda della puntata in questione e lui avrebbe risposto affermativamente. Cosa c’è di strano in tutto questo? Nulla di nuovo, se non il fatto che vedremo più di qualche Vippone eliminato che sarà al centro dell’attenzione e che non abbiamo mai visto parlare. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme! GF Vip gossip, Fulvio Abbate spoilera la puntata speciale del reality, le sue parole Alfonso Signorini lo aveva già preannunciato, quella di Capodanno sarà una puntata del GF Vip scoppiettante e ricca di ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 28 dicembre 2020) Ladi Capodanno del GF Vip riserverà grandi sorprese e, tra queste, aarne una ci ha pensato Fulvio Abbate. Di cosa stiamo parlando? Lo scrittore ha rivelato che gli autori del reality gli avrebbero chiesto se fosse intenzionato a ballare durante la messa in onda dellain questione e lui avrebbe risposto affermativamente. Cosa c’è di strano in tutto questo? Nulla di nuovo, se non il fatto che vedremo più di qualche Vippone eliminato che sarà al centro dell’attenzione e che non abbiamo mai visto parlare. Di chi parliamo? Scopriamolo insieme! GF Vip gossip, Fulvio Abbatea ladel reality, le sue parole Alfonso Signorini lo aveva già preannunciato, quella di Capodanno sarà unadel GF Vip scoppiettante e ricca di ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - Aurazzurra : RT @rainbow20202020: MTR: 'Anche io voglio fare lo scuotipalla, questa è una cattiveria Grande Fratello, anche io voglio vestirmi così' ??… - sticazzimelrose : @DiTeleblog si dai.. c'è il caso Zelletta-Natalia creato a regola d'arte dagli autori mediaset, devo dire che quest… - BITCHYFit : Famosissima conduttrice si candida per partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello Vip -