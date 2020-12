Grande Fratello Vip 5 | parla il fidanzato di Rosalinda Cannavò | Non ho mai smesso di amarla

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ildirompe il silenzio sui social e smentisce le voci che lo volevano sempre più lontano dalla sua fidanzata.ha ancora unfuori la casa delVip 5: nonostante i dubbi dell'attrice siciliana lui ha confermato sui social di essere ancora innamorato della sua ragazza. Da alcuni giorni girava sui social la voce che Giuliano Condorelli avevadi seguiresu Instagram. Inoltre non aveva inviato nessun messaggio di Natale alla ragazza, anche se le aveva fatto recapitare un regalo. Proprio sul dono di Giuliano era intervenuto Alfonso Signorini che in una puntata di GF Party aveva rivelato: "Julian non è rimasto bene ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - ggguore : Raga i #prelemi sanno bene che Tommaso DEVE vincere il Grande Fratello. È un parere proprio unanime. Se leggete al… - lacucinadipenny : RT @lacucinadipenny: @SimoGianlorenzi DOBBIAMO FARE QUALCOSA! @stefyorlando #GFVIP #fuorisamantha Grande Fratello Vip, allusioni-choc e o… - lacucinadipenny : @SimoGianlorenzi DOBBIAMO FARE QUALCOSA! @stefyorlando #GFVIP #fuorisamantha Grande Fratello Vip, allusioni-choc… -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Grande Fratello VIP: Maria De Filippi entra a sorpresa in Casa - Grande Fratello VIP stasera, lunedì 28 Dicembre, torna in onda con una nuova puntata. Numerose saranno le sorprese e le emozioni che il ...Ci sono sorprese e sorprese e soprattutto Vipponi e Vipponi, come super ospite della puntata del 28 dicembre su Canale 5 in prima serata di Grande Fratello Vip arriva Maria De Filippi. La donna che de ...