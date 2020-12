Grande Fratello Vip 5: Maria De Filippi e Natalia Paragoni ospiti stasera su Canale 5 (Di lunedì 28 dicembre 2020) stasera su Canale 5, nella nuova puntata del Grande Fratello Vip 5, saranno ospiti Maria De Filippi e Natalia Paragoni, che entrerà nella Casa per chiarire con Andrea Zelletta. Maria De Filippi è l'ospite a sorpresa che, stasera su Canale 5, si collegherà con il Grande Fratello Vip 5, anche se nella casa di Cinecittà è previsto l'arrivo anche di qualcuno che deve spiegare un certo regalo di Natale. La ventinovesima puntata del Grande Fratello Vip 5 vedrà infatti l'atteso confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, dopo l'ambiguo regalo con un altrettanto ambiguo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 dicembre 2020)su5, nella nuova puntata delVip 5, sarannoDe, che entrerà nella Casa per chiarire con Andrea Zelletta.Deè l'ospite a sorpresa che,su5, si collegherà con ilVip 5, anche se nella casa di Cinecittà è previsto l'arrivo anche di qualcuno che deve spiegare un certo regalo di Natale. La ventinovesima puntata delVip 5 vedrà infatti l'atteso confronto tra Andrea Zelletta e, dopo l'ambiguo regalo con un altrettanto ambiguo ...

NicolaPorro : Il regalo di Natale dell'ineffabile Babbo Giuseppi? Il ?????????? ????????????????. Ma in realtà non è proprio così. Ecco perché… - GrandeFratello : Il Natale è sempre più vicino e Grande Fratello regala agli inquilini una serata all’insegna della musica: Arisa sa… - eviltempt : RT @lorycocimano: Ragazzi io per il bene di Rosalinda penso che il grande fratello debba eliminare la clip con le parole di Dayane. Lo so c… - LIGVHTSVUP : più che migliorx amicx una fratello/sorella più grande - Frances70670439 : @cercounnome Ma come si fa a vedere ancora il grande fratello -