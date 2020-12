Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni sulla puntata del 28 dicembre: concorrenti, ultime news (Di lunedì 28 dicembre 2020) Grande Fratello Vip 2020, le anticipazioni puntata del 28 dicembre: concorrenti, ultime news Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 29esima puntata del Grande Fratello Vip 2020. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le anticipazioni? Cosa succederà stasera, 28 dicembre 2020? Di seguito tutte le anticipazioni nel dettaglio. anticipazioni Nel reality di Canale 5, allungato fino a febbraio, vedremo prima di tutto l’esito del televoto che vede ... Leggi su tpi (Di lunedì 28 dicembre 2020)Vip, ledel 28Questa sera, lunedì 28, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la 29esimadelVip. Alfonso Signorini alla conduzione; Pupo e Antonella Elia, nei ruoli di opinionisti in studio. Ma quali sono le? Cosa succederà stasera, 28? Di seguito tutte lenel dettaglio.Nel reality di Canale 5, allungato fino a febbraio, vedremo prima di tutto l’esito del televoto che vede ...

