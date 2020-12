Graded | innovazione e sostenibilità | il binomio per guardare al futuro

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Coniugare l’obiettivo della trasformazione digitale, imperativo per le imprese soprattutto nell’era Covid, con il rispetto per l’ambiente e l’utilizzo oculato delle risorse del pianeta. Unche, impresa napoletana del settore energetico guidata da Vito Grassi, sta portando avanti con successo da anni attraverso collaborazioni con Università, start-up, centri di ricerca e organismi internazionali del calibro di Irena, Agenzia internazionale per le energie rinnovabili, e il Mit, Massachusetts Institute of Technology di Boston. Ma che cosa significa trasformazione digitale e in che modo viene declinato questo asset strategico in? A dare una risposta a questi interrogativi è stata Ludovica Landi, Coo di, nel corso della sua testimonianza a uno degli ultimi “Digita Cafè” organizzati dalla Digita ...