Governo | Renzi | ' sarebbe sorprendente alleanza Pd-M5S'

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Un'alleanza elettorale con chi dice no al Mes, all'alta velocità, sì al giustizialismo e no alla crescita faccio fatica a farla. La vera priorità dovrebbe essere metterci intorno ad un tavolo e dire come finiamo la legislatura. Un'alleanza tra Pd e Cinquestelle" in caso di voto "la trovo sorprendente per gli elettorati reciproci". Lo dice Matteo Renzi durante una conferenza stampa al Senato.

