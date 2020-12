**Governo: Renzi, 'io non racconto incontri con Capo Stato e Papa'** (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Nei miei libri ci sono due incontri che non racconto mai: quelli con il Presidente della Repubblica e con il Papa". Lo ha affermato Matteo Renzi, parlando con i giornalisti al Senato, dopo che nei giorni scorsi un quotidiano aveva parlato di un suo incontro recente con il Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Nei miei libri ci sono dueche nonmai: quelli con il Presidente della Repubblica e con il". Lo ha affermato Matteo, parlando con i giornalisti al Senato, dopo che nei giorni scorsi un quotidiano aveva parlato di un suo incontro recente con ildello, Sergio Mattarella.

