Gli Usa autorizzano i maiali Ogm, ma adattare gli animali alla produzione non è una novità (Di lunedì 28 dicembre 2020) È di pochi giorni fa la notizia che negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato il “Galsafe”, un maiale geneticamente modificato, sia per uso alimentare che farmaceutico. Ciò che è stato modificato nel Dna del maiale è l’eliminazione della molecola galattosio-alfa-1,3-galattosio o alfa Gal, uno zucchero che può dare allergia a chi soffre della sindrome “alfa Gal”. Secondo la Fda, dal maiale si potrà ottenere l’eparina, un diffuso anticoagulante, ma potenzialmente anche tessuti e organi per trapianti. Un portavoce della United Therapeutics Corp, lo sviluppatore di suini geneticamente modificati, ha però affermato di non avere intenzione di vendere direttamente la carne. L’obiettivo più immediato, ha detto, è di concentrarsi su trapianti di organi senza alfa Gal per i pazienti allergici. Questa notizia avrà ricordato a qualcuno le immagini dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) È di pochi giorni fa la notizia che negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Fda) ha autorizzato il “Galsafe”, un maiale geneticamente modificato, sia per uso alimentare che farmaceutico. Ciò che è stato modificato nel Dna del maiale è l’eliminazione della molecola galattosio-alfa-1,3-galattosio o alfa Gal, uno zucchero che può dare allergia a chi soffre della sindrome “alfa Gal”. Secondo la Fda, dal maiale si potrà ottenere l’eparina, un diffuso anticoagulante, ma potenzialmente anche tessuti e organi per trapianti. Un portavoce della United Therapeutics Corp, lo sviluppatore di suini geneticamente modificati, ha però affermato di non avere intenzione di vendere direttamente la carne. L’obiettivo più immediato, ha detto, è di concentrarsi su trapianti di organi senza alfa Gal per i pazienti allergici. Questa notizia avrà ricordato a qualcuno le immagini dei ...

Corriere : La Cina supererà gli Usa nel 2028: sarà la più grande economia con 5 anni d’anticipo (grazie al Covid) - repubblica : Usa, l'esplosione a Nashville: per gli investigatori è stato un attentato suicida [aggiornamento delle 06:38] - Agenzia_Ansa : #Covid accelera sorpasso, la Cina supererà gli Usa nel 2028. 'Diventa la prima economia mondiale 5 anni prima del p… - svnsetlena : RT @tsunami_10_: 'Gli autori hanno visto le scuse' NOI ABBIAMO VISTO UNA CHE USA I FARMACI COME SCUSANTE E UNA CHE HA DETTO 'NON MI PENTO… - StellaGigia : RT @MarceVann: 'Secondo me con #Biden avremo qualche guerra in più. Come europeo credo avessimo più da guadagnare con #Trump: perché Trump… -