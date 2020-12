Gli Stati Uniti tra 5G e Gps. Il “caso Ligado” da Trump a Biden (Di lunedì 28 dicembre 2020) Libero mercato per accelerare sul 5G o massima tutela delle reti Gps militari? È uno dei quesiti che Donald Trump lascia in eredità a Joe Biden, tutto concentrato sull’annoso “caso Ligado” che ha diviso l’amministrazione uscente e creato più di qualche fibrillazione tra Congresso, Pentagono e dipartimento dei Trasporti. Riguarda l’autorizzazione concessa a fine aprile dalla Federal communication commission (Fcc) all’azienda di telecomunicazioni satellitari Ligado Networks per ampliare la banda di operatività che, secondo i vertici militari, potrebbe creare problemi all’infrastruttura Gps. LA QUESTIONE La questione è scoppiata lo scorso aprile, con le prime indiscrezioni sull’imminente autorizzazione da parte della Fcc alla Ligado Networks per ampliare la capacità dei propri satelliti ... Leggi su formiche (Di lunedì 28 dicembre 2020) Libero mercato per accelerare sul 5G o massima tutela delle reti Gps militari? È uno dei quesiti che Donaldlascia in eredità a Joe, tutto concentrato sull’annoso “” che ha diviso l’amministrazione uscente e creato più di qualche fibrillazione tra Congresso, Pentagono e dipartimento dei Trasporti. Riguarda l’autorizzazione concessa a fine aprile dalla Federal communication commission (Fcc) all’azienda di telecomunicazioni satellitariNetworks per ampliare la banda di operatività che, secondo i vertici militari, potrebbe creare problemi all’infrastruttura Gps. LA QUESTIONE La questione è scoppiata lo scorso aprile, con le prime indiscrezioni sull’imminente autorizzazione da parte della Fcc allaNetworks per ampliare la capacità dei propri satelliti ...

