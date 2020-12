Gli Psicologi Fvg in prima linea per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Tra le 265 persone che sono state vaccinate il 27 dicembre a Palmanova, era presente anche il presidente regionale dell’Ordine Roberto Calvani. “Una presenza doverosa – ha spiegato – perché l’intera comunità scientifica si deve muovere unita per scongiurare derive legate all’azione sconsiderata di qualche negazionista. Lo Psicologo è una figura chiave nella promozione del benessere del cittadino e per questo è importante che la popolazione sappia che la categoria è schierata per supportare la comunità in tutte le fasi della pandemia. Siamo stati protagonisti sia della prima, sia della seconda ondata, restando accanto alle persone che avevano bisogno del nostro supporto. A maggior ragione ora, che assieme alle giustificate inquietudini legate al rischio di un possibile contagio, si sommano dubbi avanzati da personaggi senza scrupoli, che rischiano di minare la ... Leggi su udine20 (Di lunedì 28 dicembre 2020) . Tra le 265 persone che sono state vaccinate il 27 dicembre a Palmanova, era presente anche il presidente regionale dell’Ordine Roberto Calvani. “Una presenza doverosa – ha spiegato – perché l’intera comunità scientifica si deve muovere unita per scongiurare derive legate all’azione sconsiderata di qualche negazionista. Lo Psicologo è una figura chiave nella promozione del benessere del cittadino e per questo è importante che la popolazione sappia che la categoria è schierata per supportare la comunità in tutte le fasi della pandemia. Siamo stati protagonisti sia della, sia della seconda ondata, restando accanto alle persone che avevano bisogno del nostro supporto. A maggior ragione ora, che assieme alle giustificate inquietudini legate al rischio di un possibile contagio, si sommano dubbi avanzati da personaggi senza scrupoli, che rischiano di minare la ...

atrapur : @Marcoh105 i Pooh, i Cugini di campagna, Biagio Antonucci e gli Psicologi mi hanno dedicato una canzone - chiaraadeleoo : RT @pvesimale: ma voi davvero ascoltate gli psicologi? non so come facciate io ho provato giuro ma proprio non mi piacciono - CL7_Luca : @SAloaMani Si....di spontaneo nelle dinamiche con gli autori psicologi c'è pochissimo...ma lei è certa di vedere il… - grigio2 : @iuvinale_n Non conosci i miei ultimi mesi. Nessuno li avrebbe superati. Con me il 2019 ed il 2020 non hanno scherz… - Lu_Vuittonnn : amo gli psicologi -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Psicologi Vaccino anti Covid, gli psicologi sono in prima linea Udine Today Gli Psicologi Fvg in prima linea per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid

Gli Psicologi Fvg in prima linea per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid. Tra le 265 persone che sono state vaccinate il 27 dicembre a Palmanova, era presente anche il presidente ...

Quando Giusti e Zoppi scrissero un libro sull’accoglienza dei minori

Gli autori, poi. Una funzionaria pubblica ... in quel periodo una collaborazione con il professor Roberto Mazza, psicologo, professore associato all’ateneo di Pisa, dove insegna Metodologia ...

Gli Psicologi Fvg in prima linea per promuovere la campagna di vaccinazione anti-Covid. Tra le 265 persone che sono state vaccinate il 27 dicembre a Palmanova, era presente anche il presidente ...Gli autori, poi. Una funzionaria pubblica ... in quel periodo una collaborazione con il professor Roberto Mazza, psicologo, professore associato all’ateneo di Pisa, dove insegna Metodologia ...