Gli obiettivi di Gotze: «L’Eredivisie e tornare in Nazionale» (Di lunedì 28 dicembre 2020) Mario Gotze ha parlato dei suoi obiettivi nell’immediato futuro Mario Gotze, centrocampista del PSV Eindhoven, in una intervista all’Eindhoven Dagblad ha parlato dei suoi obiettivi con il club olandese e non solo. «Sono felice qui, sto bene. È vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile, ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente. obiettivi? Due. Vincere L’Eredivisie con il PSV e tornare ad essere convocato in Nazionale». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) Marioha parlato dei suoinell’immediato futuro Mario, centrocampista del PSV Eindhoven, in una intervista all’Eindhoven Dagblad ha parlato dei suoicon il club olandese e non solo. «Sono felice qui, sto bene. È vero che abbiamo deciso l’ultimo giorno disponibile, ma l’esperienza è stata fin da subito positiva, con l’esordio che è arrivato velocemente.? Due. Vincerecon il PSV ead essere convocato in». Leggi su Calcionews24.com

