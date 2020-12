Giuseppe Fiorello | l’omaggio al padre con «Penso che un sogno così»

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’attoresi racconta nel suo nuovo spettacolo grazie ad una “storia universale”: a primeggiare sarà il ricordo del. In una delle ultime interviste all’attore siciliano, interprete di Un Cinese In Coma, celebre pellicola cinematografica che segnò i suoi esordi al fianco dello stimato Carlo Verdone, ha deciso di rivelare i dettagli del suo L'articolo proviene da YesLife.it.

marcoluci1 : RT @cheTVfa: #GiuseppeFiorello: '#PensoCheUnSognoCosì è dedicato a mio padre'. Tra i tanti ospiti, anche il fratello Rosario - cheTVfa : Lunedì 11 gennaio @BeppeFiorello porta in prima serata su #Rai1 lo spettacolo #PensoCheUnSognoCosì tra i ricordi di… - cheTVfa : #GiuseppeFiorello: '#PensoCheUnSognoCosì è dedicato a mio padre'. Tra i tanti ospiti, anche il fratello Rosario - AvvMennillo : Giuseppe Fiorello: «Quando morì mio padre mi crollò il mondo addosso» - AvvMennillo : Giuseppe Fiorello: «Quando morì mio padre mi crollò il mondo addosso» -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Fiorello

Giuseppe Fiorello, a breve su Rai 1 con "Penso che un sogno così", ricorda il padre in un'intervista per il Corriere della ...L'attore in un'intervista al Corriere della Sera ha parlato del suo nuovo spettacolo che andrà in onda su Rai 1 a gennaio. Elementi cardine: la sua infanzia e la perdita del padre ...