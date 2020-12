Giulio Berruti | sorprendente titolo di studi | retroscena inaspettato che vi lascerà senza parole

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 28 dicembre 2020) L’affascinanteè un attore di grande successo, dotato di una bellezza davvero incredibile: ecco ildi, unche vi. (fonte Instagram)Affascinante, bellissimo e talentuoso:ha fatto innamorare il pubblico e conquistato la critica. Il celebre attore di origine romana, ha iniziato la sua carriera da giovanissimo, prendendo parte a diversi corsi di recitazione per perfezionare la sua arte. Dopo aver esordito come modello, raggiunge la celebrità interpretando Andrea, figlio della Marchesa Lucrezia, in La figlia di Elisa-Ritorno a Rivombrosa. Lo rivediamo sulle scene in coppia con Cosima Coppola ne Il Falco e la Colomba. ...