Giro d’Italia 2021, il possibile percorso: anticipazioni e indiscrezioni. Zoncolan e Tre Cime di Lavaredo? Data di presentazione (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quando verrà presentato il percorso del Giro d’Italia 2021? C’è grande attesa per conoscere il tracciato, ma bisogna aspettare ancora un po’ di tempo. Al momento non è ancora stata svelata la Data in cui verrà alzato il sipario sulla prossima edizione della Corsa Rosa, si era parlato di metà gennaio ma si dovrà verosimilmente aspettare qualche settimana in più, come ha svelato Beppe Conti durante una puntata di Radiocorsa, trasmissione anData in onda su RaiSport. Gli organizzatori di RCS Sport devono ancora definire tutti i dettagli delle 21 frazioni che animeranno la prima grande corsa a tappe della prossima stagione, in programma da sabato 8 a domenica 31 maggio. Nel frattempo si susseguono diverse anticipazioni e indiscrezioni sul tracciato, ma ci ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 dicembre 2020) Quando verrà presentato ildel? C’è grande attesa per conoscere il tracciato, ma bisogna aspettare ancora un po’ di tempo. Al momento non è ancora stata svelata lain cui verrà alzato il sipario sulla prossima edizione della Corsa Rosa, si era parlato di metà gennaio ma si dovrà verosimilmente aspettare qualche settimana in più, come ha svelato Beppe Conti durante una puntata di Radiocorsa, trasmissione anin onda su RaiSport. Gli organizzatori di RCS Sport devono ancora definire tutti i dettagli delle 21 frazioni che animeranno la prima grande corsa a tappe della prossima stagione, in programma da sabato 8 a domenica 31 maggio. Nel frattempo si susseguono diversesul tracciato, ma ci ...

hmvlc : gdl nel frattempo ha fatto il giro d'italia - MariaElefante : @lorenzoneri84 @DaRonz82 Per chi segue il Giro d’Italia questa è storia vecchia , vecchissima .... - abruzzoom : L'arrivo in Italia del vaccino anti Covid ha ricordato un tappone dolomitico del Giro d'Italia. Con tanto di omarin… - sulsitodisimone : RT @linchiostro: Una buona notizia per l'Oltregiogo! TORNA AD OVADA IL 'GIRO D'ITALIA FEMMINILE' DI CICLISMO - Ossmeteobargone : RT @linchiostro: Una buona notizia per l'Oltregiogo! TORNA AD OVADA IL 'GIRO D'ITALIA FEMMINILE' DI CICLISMO -

Ultime Notizie dalla rete : Giro d’Italia Cuneo Volley, positivo il bilancio della prima parte di stagione Tuttosport