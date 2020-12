Giovanni Malagò: “Italia fuorilegge per il Cio, rischiamo figuraccia che non meritiamo” (Di martedì 29 dicembre 2020) “I dati dicono che noi abbiamo quasi il 2% del Pil. Non è solo un gioco, è industria, indotto, economia. Moltissimi nel nostro settore, come in altri, erano pronti a fare le cose per bene, avevano investito, e sono stati costretti a chiudere”. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato a Quarta Repubblica su Rete 4 della possibilità di riapertura del mondo dello sport, prima di focalizzarsi sulla riforma che tarda ad arrivare e che fa rischiare pesanti sanzioni del Cio nei confronti dell’Italia, tra cui quella di non potersi presentare con i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: ”Le Olimpiadi di Tokyo ci saranno sicuramente, l’Italia è fuorilegge per la carta olimpica quindi rischiamo di non avere inno né bandiera alle Olimpiadi”. E sulla riapertura delle piste di sci: “Era ... Leggi su sportface (Di martedì 29 dicembre 2020) “I dati dicono che noi abbiamo quasi il 2% del Pil. Non è solo un gioco, è industria, indotto, economia. Moltissimi nel nostro settore, come in altri, erano pronti a fare le cose per bene, avevano investito, e sono stati costretti a chiudere”. Il presidente del Coni,, ha parlato a Quarta Repubblica su Rete 4 della possibilità di riapertura del mondo dello sport, prima di focalizzarsi sulla riforma che tarda ad arrivare e che fa rischiare pesanti sanzioni del Cio nei confronti dell’, tra cui quella di non potersi presentare con i colori azzurri alle Olimpiadi di Tokyo: ”Le Olimpiadi di Tokyo ci saranno sicuramente, l’per la carta olimpica quindidi non avere inno né bandiera alle Olimpiadi”. E sulla riapertura delle piste di sci: “Era ...

