Giorgia Palmas positiva al Covid | le sue condizioni

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Gorgiaha scoperto di essereal19 poche ore dopo il compagno Filippo Magnini. La coppia sta trascorrendo la convalescenza nella casa di Milano e racconta di non avere sintomi gravi. Brutte notizie per la coppia formata da Filippo Magnini e. Il nuotatore pochi giorni fa aveva confidato ai suoi L'articolo proviene da Leggilo.org.

luigiderosa17 : @SMessaggio @Giorgia_Palmas Bellissime principesse ???? - lamescolanza : Dopo Filippo Magnini anche @Giorgia_Palmas positiva al #coronavirus - Il Decoder - VanityFairIt : «Il virus ci ha fatto rimandare il matrimonio, adesso ci ha rubato un Natale sereno. Ma supereremo anche questa»… - CheDonnait : RT @SilviaZanchi: Oggi diamo i voti a #GiorgiaPalmas @CheDonnait #fashionstyle #news #COVID?19 #sundayvibes - infoitsport : Covid, Giorgia Palmas positiva: preoccupazione per figlia di tre mesi -

Ultime Notizie dalla rete : Giorgia Palmas

Vanity Fair Italia

La comica l’ha confessato nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, spiegando il motivo per cui non ha reso pubblica la notizia. Fortunatamente, la donna ha avuto una forma lieve e non ha avuto biso ...Le nuove Veline di "Striscia la Notizia" sono Giorgia Palmas, ventenne sarda e già nota al pubblico televisivo per la sua stagione a "Buona Domenica" come microfonina, ed Elena Barolo torinese dagli o ...