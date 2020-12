Gianni Sperti annuncia il lutto su Instagram: i commenti dei vip (Di lunedì 28 dicembre 2020) Gianni Sperti, uno dei volti più noti e apprezzati del piccolo schermo, ha annunciato un grave lutto sul suo profilo Instagram. Gianni Sperti è ormai da più di 10 anni uno dei personaggi più apprezzati del piccolo schermo. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, dopo un provino per Canale 5, entrando a L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 28 dicembre 2020), uno dei volti più noti e apprezzati del piccolo schermo, hato un gravesul suo profiloè ormai da più di 10 anni uno dei personaggi più apprezzati del piccolo schermo. Ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo, dopo un provino per Canale 5, entrando a L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

zazoomblog : Uomini e Donne grave lutto per Gianni Sperti - #Uomini #Donne #grave #lutto #Gianni - infoitcultura : Gianni Sperti, è morto il papà - AnnamariaTortor : Morto il padre di Gianni Sperti. Il dolore sui social - - Italia_Notizie : Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” - FQMagazineit : Lutto per Gianni Sperti, è morto il padre. L’addio su Instagram: “Ciao papà…” -