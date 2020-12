Giacomo Guidi ed il Contemporary Cluster | quattro anni da Willy Wonka | intervista

Leggi su funweek

(Di lunedì 28 dicembre 2020) In un mondo spesso autoreferenziale e privo di connessioni autentiche con la società,realizza un processo iniziatico che causa un mutamento ontologico su se stesso e soprattutto sul pubblico. Un eroe junghiano intento a superare uno dei peccati più gravi, l’ignoranza attraverso un’interpretazione e ricerca continua del contemporaneo perpetuata attraverso lo strumento dello spazio, il. Come lo stessoci ricorda “sono alla ricerca di artisticità che vivano il presente”. Personaggio scomodo, capace di audaci e, allo stesso tempo, rovinose imprese,è di fatto uno degli asset della capitale, una risorsa dinamica che è riuscita ad inserirsi a forza in una città eterna spesso avulsa al cambiamento per natura e per ...