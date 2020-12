Ghirelli | «Vaccini prima alle squadre? Seguiamo le priorità»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco, ha parlato del temaper i calciatori rispondendo al presidente dell’Olbia Francescoha rilasciato una nota sul sito della Lega Pro in risposta al presidente dell’Olbia che chiedeva di vaccinarei calciatori.– «Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, il 19 dicembre ho dichiarato che renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito dellee a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra, dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come stiamo facendo da tempo, fin dal ...