Ghirelli: “Renderei il vaccino obbligatorio per il mondo del calcio” (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al vaccino anti Covid, che ieri è stato iniettato ai primi medici e operatori sanitari anche in Italia. Per Ghirelli, il vaccino dovrebbe diventare obbligatorio per i calciatori. “Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, già il 19 dicembre ho detto che Renderei il vaccino obbligatorio per il nostro mondo. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alanti Covid, che ieri è stato iniettato ai primi medici e operatori sanitari anche in Italia. Per, ildovrebbe diventareper i calciatori. “Pur essendo per il rispetto delle libertà di ciascuno, già il 19 dicembre ho detto cheilper il nostro. In questo caso la scelta personale deve cedere il passo al bene collettivo. Per quanto riguarda le vaccinazioni, le autorità sanitarie europee e nazionali hanno stabilito delle priorità e a quelle dobbiamo attenerci. Da parte nostra dobbiamo insistere per un lavoro continuo di prevenzione, informazione ed educazione così come ...

napolista : Ghirelli: “Renderei il vaccino obbligatorio per il mondo del calcio” “In questo caso la scelta personale deve ceder… - Pall_Gonfiato : #Ghirelli: 'Renderei il #vaccino obbligatorio per tutti i #calciatori' - MCalcioNews : Ghirelli sul vaccino per il Covid: 'Lo renderei obbligatorio per la nostra categoria' ? - tuttocampo : Serie C, Ghirelli chiaro: 'Renderei obbligatorio nel calcio il vaccino per il Covid-19' - clikservernet : Ghirelli: “Renderei il vaccino obbligatorio per il mondo del calcio, nel frattempo dobbiamo continuare a difenderci… -