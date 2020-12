GFVip, Natalia Paragoni la fidanzata di Andrea Zelletta ‘mai e poi mai lo tradirei’ (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ dentro la casa del Grande Fratello Vip oramai da più di tre mesi, Andrea Zelletta sta surfeggiando il reality di Canale 5 con assoluta tranquillità e spesso senza lasciare il segno, quando arriva la bomba. Per una new entry della casa, Cecilia Capriotti, sarebbe stato tradito dalla fidanzata. Una voce che ha trovato in Dayane Mello un rapido eco.Natalia Paragoni, la bella fidanzata del gieffino si sarebbe macchiata del tradimento. C’è per altro da aggiungere che nei giorni scorsi era emersa la voce che invece Zelletta sarebbe stato intenzionato a lasciarla perché non più innamorato. GFVip, Andrea Zelletta incontra la fidanzata Natalia Paragoni: ‘Ho trovato la donna ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) E’ dentro la casa del Grande Fratello Vip oramai da più di tre mesi,sta surfeggiando il reality di Canale 5 con assoluta tranquillità e spesso senza lasciare il segno, quando arriva la bomba. Per una new entry della casa, Cecilia Capriotti, sarebbe stato tradito dalla. Una voce che ha trovato in Dayane Mello un rapido eco., la belladel gieffino si sarebbe macchiata del tradimento. C’è per altro da aggiungere che nei giorni scorsi era emersa la voce che invecesarebbe stato intenzionato a lasciarla perché non più innamorato.incontra la: ‘Ho trovato la donna ...

Ci tiene a rassicurare tutti sulla sua fedeltà con un post su instagram che sa di totale smentita E’ dentro la casa del Grande Fratello Vip oramai da più di tre mesi, Andrea Zelletta sta surfeggiando ...

Dayane cala la maschera al GF, confessione fuori dai denti: «Mi stanno sul ca*** ma non posso farlo»

Calano le maschere al GF Vip: Dayane Mello, protagonista da settimane insieme a Rosalinda Cannavò, si confessa fuori dai denti con Ermito.

