GF Vip | posticipata la conclusione | si andrà avanti sino alla fine di febbraio

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Novità per i fan del GF Vip: il reality è stato prolungato al 26I ragazzi dentro la casa del GF Vip pensano ormaidel programma. Ma per loro ci sarà una sorpresa: lainfatti non sarà il 15ma avverrà il 26. Un altro mese, in pratica, dentro la casa di Cinecittà per gli inquilini e concorrenti dell’edizione numero 5, la più lunga nella storia del reality di Canale 5. Lo svela Blogo che scrive: “Il Grande fratello vip 5 si allunga ulteriormente, se infatti la finale era prevista, secondo gli ultimi aggiornamenti per lunedì 15, l’epilogo di questa straordinaria edizione del reality show più celebre della televisione italiana si sposta ulteriormente di una decina di giorni.” In pratica la chiusura de programma ...