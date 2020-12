GF Vip, occhi puntati su Andrea Zenga (e la sua numerosa famiglia). Tre fratellastri e un fratello: ecco chi sono (Di lunedì 28 dicembre 2020) Figlio dell’attuale allenatore di calcio Walter Zenga e di Roberta Termali, Andrea Zenga è diventato famoso grazie alla partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2018, al quale ha preso parte con la ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. La sua storia con la giovane, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. Come detto i due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatore Andrea Cerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di superare le difficoltà, fino, appunto, alla rottura definitiva. Andrea Zenga è entrato nella casa del GF Vip insieme a Mario Ermito, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island. “Cosa c’ho da svelare. Io ho fatto una vita normalissima, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 28 dicembre 2020) Figlio dell’attuale allenatore di calcio Waltere di Roberta Termali,è diventato famoso grazie alla partecipazione al programma Temptation Island Vip nel 2018, al quale ha preso parte con la ormai ex fidanzata Alessandra Sgolastra. La sua storia con la giovane, iniziata nel 2015 si è conclusa nella primavera del 2020. Come detto i due hanno partecipato insieme a Temptation Island Vip nel 2018 e Alessandra si avvicinò molto al tentatoreCerioli. Un duro colpo per la coppia che comunque cercò di superare le difficoltà, fino, appunto, alla rottura definitiva.è entrato nella casa del GF Vip insieme a Mario Ermito, Cecilia Capriotti e Carlotta Dell’Isola, ex concorrente di Temptation Island. “Cosa c’ho da svelare. Io ho fatto una vita normalissima, ...

