Gf Vip, Natalia spiega il regalo ad Andrea: "Volevo farti rivivere momenti di me" - (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Svelati i dubbi sul regalo di Natalia ad Andrea che aveva creato molti malumori nella Casa: alla base di tutto solo un fraintendimento. Ma Dayane rivela di una notte a Capri della ragazza... Il Natale nella Casa di Andrea Zelletta è stato diverso rispetto come se lo era immaginato. Nonostante la lontananza dalla famiglia, tutti i concorrenti hanno ricevuto un regalo da parte dei loro cari e anche per lui non è stato diverso. Il modello ha ricevuto un regalo particolare da parte della fidanzata, una boccetta di profumo da donna all'interno della scatola dentro la quale era contenuto l'anello regalato da Zelletta alla Paragoni. Il bigliettino è stato ancora più criptico del regalo in sé: "Buon Natale dalla tua ragazza, spero tu possa ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 29 dicembre 2020) Francesca Galici Svelati i dubbi suldiadche aveva creato molti malumori nella Casa: alla base di tutto solo un fraintendimento. Ma Dayane rivela di una notte a Capri della ragazza... Il Natale nella Casa diZelletta è stato diverso rispetto come se lo era immaginato. Nonostante la lontananza dalla famiglia, tutti i concorrenti hanno ricevuto unda parte dei loro cari e anche per lui non è stato diverso. Il modello ha ricevuto unparticolare da parte della fidanzata, una boccetta di profumo da donna all'interno della scatola dentro la quale era contenuto l'anello regalato da Zelletta alla Paragoni. Il bigliettino è stato ancora più criptico delin sé: "Buon Natale dalla tua ragazza, spero tu possa ...

http_luli : RT @givemejus: Caru alfunso dopo iconize e Natalia, soy pronta a escatenare l’infernu su un altru vip che non conusco minimamente. Tua, es… - chiaraxcf : RT @givemejus: Caru alfunso dopo iconize e Natalia, soy pronta a escatenare l’infernu su un altru vip che non conusco minimamente. Tua, es… - saraa_zx : RT @givemejus: Caru alfunso dopo iconize e Natalia, soy pronta a escatenare l’infernu su un altru vip che non conusco minimamente. Tua, es… - boredgiulia : RT @givemejus: Caru alfunso dopo iconize e Natalia, soy pronta a escatenare l’infernu su un altru vip che non conusco minimamente. Tua, es… - hesurprenant : RT @givemejus: Caru alfunso dopo iconize e Natalia, soy pronta a escatenare l’infernu su un altru vip che non conusco minimamente. Tua, es… -