GF Vip, arriva il bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi (VIDEO) (Di lunedì 28 dicembre 2020) GF Vip 5: e bacio fu Un Santo Stefano davvero movimentato al Grande Fratello Vip 5. Infatti, il giorno dopo Natale è scattato il tanto atteso bacio tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Dopo diversi giorni di avvicinamento ed incertezze, finalmente tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 è arrivato il bacio. C’è da sottolineare, però, che quest’ultimo non è per nulla stato spontaneo. Gli autori, infatti, hanno organizzato una gara di baci tra gli inquilini per ravvivare le feste natalizie. Quando scattava il suono di una sirena, i concorrenti, divisi in coppie, si sarebbero dovuti baciare sotto al vischio. Oltre a quello dell’ex Velino di Striscia la Notizia e Tommaso Zorzi, di Mario Ermito e Andrea Zelletta, di Dayane Mello con il ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 28 dicembre 2020) GF Vip 5: efu Un Santo Stefano davvero movimentato al Grande Fratello Vip 5. Infatti, il giorno dopo Natale è scattato il tanto attesotra. Dopo diversi giorni di avvicinamento ed incertezze, finalmente tra i due concorrenti del reality show di Canale 5 èto il. C’è da sottolineare, però, che quest’ultimo non è per nulla stato spontaneo. Gli autori, infatti, hanno organizzato una gara di baci tra gli inquilini per ravvivare le feste natalizie. Quando scattava il suono di una sirena, i concorrenti, divisi in coppie, si sarebbero dovuti baciare sotto al vischio. Oltre a quello dell’ex Velino di Striscia la Notizia e Tommaso Zorzi, di Mario Ermito e Andrea Zelletta, di Dayane Mello con il ...

