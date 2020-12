GF Vip, agli utenti dei social non sfugge l’IG Story di un familiare di Pierpaolo: “Giulia lo manipola” (Di lunedì 28 dicembre 2020) In questi giorni a far parlare del GF Vip è il forte legame che si è instaurato tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Sembrerebbe, inoltre, che tra i due concorrenti sarebbe scappato anche un bacio. Da quanto trapelato sui social, però, pare che i parenti dell’ex velino non approvino questa coppia. “Giulia lo manipola” – Ai L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 28 dicembre 2020) In questi giorni a far parlare del GF Vip è il forte legame che si è instaurato traSalemi ePretelli. Sembrerebbe, inoltre, che tra i due concorrenti sarebbe scappato anche un bacio. Da quanto trapelato sui, però, pare che i parenti dell’ex velino non approvino questa coppia. “lo” – Ai L'articolo

