GF Vip 5: i regali dei ‘vipponi’ per Natale (foto) (Di lunedì 28 dicembre 2020) Natale nella Casa di GF Vip (Us Endemol Shine) Babbo Natale è arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Il 25 dicembre i gieffini hanno ricevuto dei regali da parte di familiari e/o persone speciali. Riunitisi in salotto, i vip hanno scartato, uno dopo l’altro, i doni, accompagnati da un biglietto che ha generato dolci emozioni o spiacevoli sorprese nei cuori dei concorrenti. La prima a scartare il regalo è Giulia Salemi che dalla sorella riceve un ciuccio, quello della nipotina, e una carta geografica per ‘colmare’ le sue lacune in geografia. A seguire Giacomo Urtis riceve un maglioncino da parte della madre, mentre Dayane Mello scarta un coprispalle di lana, da parte della madre, e una toccante lettera della figlia Sofia. Per i nuovi arrivati Andrea Zenga e Sonia Lorenzini, sono ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 28 dicembre 2020)nella Casa di GF Vip (Us Endemol Shine) Babboè arrivato anche nella casa del Grande Fratello Vip. Il 25 dicembre i gieffini hanno ricevuto deida parte di familiari e/o persone speciali. Riunitisi in salotto, i vip hanno scartato, uno dopo l’altro, i doni, accompagnati da un biglietto che ha generato dolci emozioni o spiacevoli sorprese nei cuori dei concorrenti. La prima a scartare il regalo è Giulia Salemi che dalla sorella riceve un ciuccio, quello della nipotina, e una carta geografica per ‘colmare’ le sue lacune in geografia. A seguire Giacomo Urtis riceve un maglioncino da parte della madre, mentre Dayane Mello scarta un coprispalle di lana, da parte della madre, e una toccante lettera della figlia Sofia. Per i nuovi arrivati Andrea Zenga e Sonia Lorenzini, sono ...

chiara78_vip : I MIEI REGALI E AUTOREGALI DI NATALE 2020 MY CHRISTMAS PRESENTS - uanbimbumbam012 : RT @uanbimbumbam012: Avete scartato i #regali ? Cosa avete trovato ? Io tanti tanti #cremini ... volevo fare la foto ma ... non ce ne sono… - pascaziomarco : Bellissimo vedere come il #GFVIP faccia compagnia a tanti italiani. Durante tutta la giornata, ma in particolare ie… - Antonie90954897 : @Cecilia_esse Secondo me la scaletta sarà Il Natale dei vip e i regali Dinamica rosmello Dinamica Andrea Sonia vs R… - xxmoongirl : connessione agenzia regali di natale per ermito ahhahahaah meno male che lui bazzica nel mondo dei vip #GFVIP -