GF Vip 5 | anticipazioni puntata 28-12-2020 | ospite Maria De Filippi | De Grenet a rischio

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ladel Grande Fratello Vip 5 di stasera, lunedì 28 dicembre, sarà quella delle rese dei conti e delle confessioni. In attesa del Capodanno che si preannuncia davvero scoppiettante, nella Casa di Cinecittà ci saranno alcuni confronti al vetriolo. In primis quello tra le due “nemiche” Samantha Dee Stefania Orlando. Poi sarà la volta di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, che forse saranno “aiutati” dall’speciale della serata,De, il cui ruolo tuttavia resta un’incognita… e vedremo perché! Al GF Vip 5 va in scena la violenza verbale: da “cagna” a “psicopatica” All’inizio della scorsa settimana a tenere banco è stata la feroce lite tra Samantha Dee Stefania Orlando. Le due show-girl notoriamente non si sopportano, ma la ...