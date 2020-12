Gerard Pique’ vuole la presidenza del Barcellona (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una notizia bomba arriva dalla Spagna: Gerard Pique’ avrebbe intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del Barcellona. Ad annunciarlo è il quotidiano iberico Mundo Depurtivo, per il quale il difensore blaugrana, fermo a causa di un brutto infortunio al ginocchio che gli potrebbe giudicare la carriera, avrebbe deciso di compiere il grande passo. Gerard Pique’ diventerà presidente del Barcellona? Il brutto infortunio subito lo scorso 22 novembre richiederebbe l’intervento chirurgico al quale il giocatore non avrebbe voglio di sottoporsi, anche perché convinto che la difese del Barcellona sia in buone mani con Aruji e Garcia. Da qui la volontà di attaccare gli scarpini al chiodo e tentare la scalata ai vertici societari. Per questo motivo avrebbe ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Una notizia bomba arriva dalla Spagna:avrebbe intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del. Ad annunciarlo è il quotidiano iberico Mundo Depurtivo, per il quale il difensore blaugrana, fermo a causa di un brutto infortunio al ginocchio che gli potrebbe giudicare la carriera, avrebbe deciso di compiere il grande passo.diventerà presidente del? Il brutto infortunio subito lo scorso 22 novembre richiederebbe l’intervento chirurgico al quale il giocatore non avrebbe voglio di sottoporsi, anche perché convinto che la difese delsia in buone mani con Aruji e Garcia. Da qui la volontà di attaccare gli scarpini al chiodo e tentare la scalata ai vertici societari. Per questo motivo avrebbe ...

infoitsport : Barcellona, clamoroso: Gerard Pique pronto a candidarsi alle presidenziali - Ferdinandogagl3 : Genialata di @mundodeportivo: Oggi in Spagna è il giorno degli Innocenti, l'equivalente del 1 aprile in Italia. C… - CronacheTweet : @mundodeportivo la tocca piano. Gerard #Piqué potrebbe candidarsi per le elezioni alla presidenza del #Barcelona. P… - ArchilocoFe1983 : @cliexit_ “Quella è Laporta ed io sono Laporta. Non siamo Messi così male da non poter rinunciare a Messi. Sarebb… -