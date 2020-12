Georgina Rodriguez first lady del secolo in look sexy Jessica Rabbit (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con l'ultima vittoria di Cristiano Ronaldo, CR7 e Georgina Rodriguez sono (per ora) indiscutibilmente la coppia regale del calcio. Il campione si è infatti ripreso dalla delusione per il mancato premio al miglior giocatore Fifa 2020 a favore di qualcosa di molto più appagante: è stato eletto miglior giocatore del secolo! Accanto a lui, come sempre, Georgina, con cui condividere vita e traguardi. I due sono protagonisti di una delle ultime foto da red carpet dell'anno con uno scatto che, a guardarlo bene, racconta due storie interessanti. Una di sport e costume, l'altra di stile. Da un lato, è tornato il sorriso sul volto del calciatore che in diretta non era riuscito a mascherare un po' di rammarico per non essere lui il miglior giocatore Fifa 2020. Non è tanto questione di rivincita personale su una vittoria mancata, ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 28 dicembre 2020) Con l'ultima vittoria di Cristiano Ronaldo, CR7 esono (per ora) indiscutibilmente la coppia regale del calcio. Il campione si è infatti ripreso dalla delusione per il mancato premio al miglior giocatore Fifa 2020 a favore di qualcosa di molto più appagante: è stato eletto miglior giocatore del! Accanto a lui, come sempre,, con cui condividere vita e traguardi. I due sono protagonisti di una delle ultime foto da red carpet dell'anno con uno scatto che, a guardarlo bene, racconta due storie interessanti. Una di sport e costume, l'altra di stile. Da un lato, è tornato il sorriso sul volto del calciatore che in diretta non era riuscito a mascherare un po' di rammarico per non essere lui il miglior giocatore Fifa 2020. Non è tanto questione di rivincita personale su una vittoria mancata, ...

