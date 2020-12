Gazzetta | Giuntoli tratta Emerson Palmieri col Chelsea

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Sta per aprirsi una nuova sessione di mercato e non è un mistero che il Napoli punti ancora a liberarsi di alcuni calciatori che non è riuscito a vendere nel mercato estivo. De Laurentiis ha chiesto adi cedere i giocatori in esubero (Milik, Llorente, Malcuit, Ghoulam) e di provare a rinnovare i contratti di Hysaj e Maksimovic, entrambi in scadenza. Secondo quello che riporta oggi ladello Sport,sarebbe in contatto con ilper ottenere la cessione diIl ragazzo è pronto a trasferirsi a Napoli, anche perché non giocando a Londra, corre il rischio di restare fuori dalla nazionale e non giocare il prossimo Europeo Per poter chiudere il prestito è necessario mettere in uscita Ghoulam, ma per riuscirci potrebbe essere necessario ...