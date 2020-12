Future USA in rialzo dopo firma Trump piano aiuti (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – I Future USA mostrano guadagno frazionali anticipando una partenza positiva per Wall Street, dopo la firma da parte di Donald Trump del maxi pacchetto di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Il Future sul Dow Jones guadagna lo 0,51% a 30.265 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,65% a 3.719 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,64% a 12.785 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice Fed di Dallas di dicembre, che misura l’attività delle fabbriche nel Distretto, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey. Leggi su quifinanza (Di lunedì 28 dicembre 2020) (Teleborsa) – IUSA mostrano guadagno frazionali anticipando una partenza positiva per Wall Street,lada parte di Donalddel maxi pacchetto di stimoli all’economia da 900 miliardi di dollari, a sostegno di famiglie e piccole imprese colpite dalla pandemia. Ilsul Dow Jones guadagna lo 0,51% a 30.265 punti, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,65% a 3.719 punti. Su anche il contratto sul Nasdaq dello 0,64% a 12.785 punti. Sul fronte macroeconomico, è atteso nel pomeriggio il dato sull’indice Fed di Dallas di dicembre, che misura l’attività delle fabbriche nel Distretto, secondo i dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manifacturing Outlook Survey.

solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - solutions_sport : Affidati a noi per costruire il tuo futuro educativo/professionale continuando a praticare sport ad alto livello ne… - eugenioproto : @riotta @GOP Ma scusa, l’establishment repubblicano lo ha dovuto accettare nelle elezioni passate. Cosa è cambiato?… - GC41974721 : RT @FPanunzi: Sul Mes Conte può fare ciò che vuole, ma sarebbe più serio non dire che non l'Italia non lo usa perché 'lasceremmo così alle… -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA in rialzo dopo firma Trump piano aiuti Teleborsa Future USA in rialzo dopo firma Trump piano aiuti

I Future USA mostrano guadagno frazionali anticipando una partenza positiva per Wall Street, dopo la firma da parte di Donald Trump del ...

Futuro della zona industriale di Siracusa, concluso l’incontro dei sindaci in Prefettura. Il Pd chiede l’intervento del Governo Conte

Oggi, invece, i sei sindaci hanno evidenziato al prefetto Scaduto le perplessità sul futuro del polo petrolchimico, chiedendole di farsi portavoce di questo “grido d’allarme” sia con la deputazione re ...

I Future USA mostrano guadagno frazionali anticipando una partenza positiva per Wall Street, dopo la firma da parte di Donald Trump del ...Oggi, invece, i sei sindaci hanno evidenziato al prefetto Scaduto le perplessità sul futuro del polo petrolchimico, chiedendole di farsi portavoce di questo “grido d’allarme” sia con la deputazione re ...