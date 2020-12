Francesco Centorame di «Skam», il primo Natale da papà (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesco Centorame è l’Elia Santini di Skam, un ragazzo per il quale la fama è stata tanta e improvvisa. Eppure, nonostante gli smottamenti di una vita giovane, l’attore è riuscito a ritagliare per sé un angolo sereno, all’interno del quale la macchina del gossip fatica a fare luce. Fatica anche quando, all’interno di quell’angolo di mondo dove l’eco della notorietà non risuona, accadono cose enormi, rivoluzionare: quando nascono i primi figli e i ragazzi diventano padri. Centorame, appena ventiquattrenne, la nascita del suo primogenito è riuscito a preservarla. E la foto, la prima, delle sue dita avvinghiate attorno ad una manina rosa ha fatto capolino online solo nei giorni dopo Natale, pubblicata dalla compagna dell’attore in occasione del proprio compleanno. Leggi su vanityfair (Di lunedì 28 dicembre 2020) Francesco Centorame è l’Elia Santini di Skam, un ragazzo per il quale la fama è stata tanta e improvvisa. Eppure, nonostante gli smottamenti di una vita giovane, l’attore è riuscito a ritagliare per sé un angolo sereno, all’interno del quale la macchina del gossip fatica a fare luce. Fatica anche quando, all’interno di quell’angolo di mondo dove l’eco della notorietà non risuona, accadono cose enormi, rivoluzionare: quando nascono i primi figli e i ragazzi diventano padri. Centorame, appena ventiquattrenne, la nascita del suo primogenito è riuscito a preservarla. E la foto, la prima, delle sue dita avvinghiate attorno ad una manina rosa ha fatto capolino online solo nei giorni dopo Natale, pubblicata dalla compagna dell’attore in occasione del proprio compleanno.

