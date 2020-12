Francesco Centorame di Skam e Valentina Salvagno sono diventati genitori (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il regalo più grande dice un post su instagram di Valentina Salvagno che ritrae le mani minuscole di un delizioso bebè e quelle del compagno, Francesco Centorame, strette l’uno all’altro.Francesco Centorame diventato famoso con la serie Skam Italia e la fidanzata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sono diventati genitori. Skam Italia 4, data di uscita ufficiale della quarta stagione: il teaser con Sana Ancora non è stato reso noto il nome o il sesso del piccolo, ma in fondo bastano le manine. I due sempre molto riservati sulla loro storia d’amore non hanno fornito molti dettagli ma la gioia è tantissima e quello ci basta. Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il regalo più grande dice un post su instagram diche ritrae le mani minuscole di un delizioso bebè e quelle del compagno,, strette l’uno all’altro.diventato famoso con la serieItalia e la fidanzata, l’ex corteggiatrice di Uomini e DonneItalia 4, data di uscita ufficiale della quarta stagione: il teaser con Sana Ancora non è stato reso noto il nome o il sesso del piccolo, ma in fondo bastano le manine. I due sempre molto riservati sulla loro storia d’amore non hanno fornito molti dettagli ma la gioia è tantissima e quello ci basta.

peppe844 : #skamitalia Francesco Centorame di SKAM è diventato papà - vatiicancameos : in che senso francesco centorame è diventato papà aiuto sono così felice per lui - nenexgiusy : ho appena scoperto che francesco centorame è diventato papà???? vado a piangere nel mio angoletto - aangelffalls : FRANCESCO CENTORAME È DIVENTATO PAPÀ COSA MI DITE - Reberebby215 : RT @sbrinzii: Comunque un figlio con Francesco Centorame me lo sarei fatta anche io, è proprio bono -

L'Elia Santini della serie tv e la compagna Valentina Salvagno sono diventati genitori. La prima foto di padre e figlio, un intreccio di mani e dita, è del 25 dicembre: «Il regalo mio più grande» ...

