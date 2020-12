"Forse, i politici di sinistra...". Lo sfregio di De Luca ad anziani ed italiani, il terrificante sospetto di Giorgia Meloni (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lo sfregio di Vincenzo De Luca sta facendo molto discutere. Nel primo giorno di vaccinazioni, infatti, il governatore della Campania ha "saltato la fila" e, al Cotugno di Napoli, si è accaparrato una dose del siero. E questo in spregio a quanto detto dagli esponenti del governo, i quali avevano più volte rimarcato come le prime dosi Pfizer sarebbero state riservate a operatori sanitari e anziani nelle Rsa. E la vicenda ha scatenato molteplici reazioni politiche, compresa quella di Giorgia Meloni, che punta il dito contro il governatore della Campania su Twitter, dove cinguetta: "Conte, Speranza e Arcuri dicevano che le prime dosi del #VaccinoAntiCovid sarebbero state riservate a operatori sanitari e anziani Rsa. Giusto - premette -. Allora perché il governatore della Campania De ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 28 dicembre 2020) Lodi Vincenzo Desta facendo molto discutere. Nel primo giorno di vaccinazioni, infatti, il governatore della Campania ha "saltato la fila" e, al Cotugno di Napoli, si è accaparrato una dose del siero. E questo in spregio a quanto detto dagli esponenti del governo, i quali avevano più volte rimarcato come le prime dosi Pfizer sarebbero state riservate a operatori sanitari enelle Rsa. E la vicenda ha scatenato molteplici reazioni politiche, compresa quella di, che punta il dito contro il governatore della Campania su Twitter, dove cinguetta: "Conte, Speranza e Arcuri dicevano che le prime dosi del #VaccinoAntiCovid sarebbero state riservate a operatori sanitari eRsa. Giusto - premette -. Allora perché il governatore della Campania De ...

Antonella842019 : @BlobRai3 Quanto parlano e si vetrinizzano i politici..... se agissero nel buono forse ?? ... mah - m_mumi : @lorepregliasco Per me al pari dei sanitari e forze dell’ordine e anziani ci sono gli insegnati non i politici. O f… - StucchiNicola : @elevisconti Esattamente, Mattarella, Conte e tutti i leader politici dovrebbero essere i primi. Non per priorità s… - ilucian2 : @matteosalvinimi De Luca ha fatto bene a farsi il vaccino, bisogna tutelare i nostri politici anziani e ce n’è sono… - Archie1064 : @DANILOMELIS1 @LegaSalvini Forse. Poi però ne leggi a fiumi di gente che, invece, dice: 'prima i politici'. E allora? -

