Formula 1 | Romain Grosjean mostra i miglioramenti alle mani dopo l’incidente

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 dicembre 2020)ha aggiornato sul proprio profilo Instagram riguardo alla condizione delle sueil terribile incidente avuto un mese fa in Bahrain. I segni sulledel pilota francese sono ancora tangibili, ma entrambe stanno migliorandocheè uscito praticamente illeso dfiamme scoppiateil terribile impatto della sua Haas. Queste le parole dinel suo post su Instagram: “Potete immaginare che ero avvolto dal fuoco appena un mese fa? Anche la mano sinistra sta migliorando, ma non è ancora pronta per una foto”.