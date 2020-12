Focolaio Manchester City | il centro degli allenamenti chiude a tempo indeterminato

(Di lunedì 28 dicembre 2020) La Premier League si trova a dover fare nuovamente i conti con il Coronavirus. Stavolta è ila dover registrare diversi casi di positività al Covid-19. I Citizens, infatti, hanno concordato con l'Everton il rinvio del match valido per il quindicesimo turno del campionato inglese. E la formazione di Pep Guardiola rischia di attraversare un momento particolarmente difficile.caption id="attachment 1038335" align="alignnone" width="1024"Arsenal, getty images/captionCOMUNICATOQuesto il comunicato del club: "Dopo l'ultimo round di test Covid-19, il club ha restituito una serie di casi positivi, oltre ai quattro già segnalati il ??giorno di Natale. Con la sicurezza della bolla compromessa, c'era il rischio che il virus potesse diffondersi ulteriormente tra la squadra, lo staff e potenzialmente oltre. Sulla base di forti ...

Focolaio all’interno della squadra di Guardiola Posticipato il match valido per la sedicesima giornata di Premier League tra Everton e Manchester City. La partita non si giocherà a causa di un focolai ..."C'era il rischio di diffondere il virus ad altri giocatori e componenti dello staff". In Premier League si può tranquillamente rinviare Everton-Manchester City a causa dell'esplosione di un focolaio ...