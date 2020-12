Focolaio Covid nel Manchester City, rinviata partita con l’Everton (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un vero e proprio Focolaio, quello che sembra essere esploso all’interno del Manchester City. Situazione delicata che ha indotto al rinvio della sfida contro l’Everton. Vero e proprio caos in Premier League nelle ultime ore, con un’onda d’urto che ha travolto il Manchester City di Pep Guardiola. La partita che era in programma stasera contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 dicembre 2020) Un vero e proprio, quello che sembra essere esploso all’interno del. Situazione delicata che ha indotto al rinvio della sfida contro. Vero e proprio caos in Premier League nelle ultime ore, con un’onda d’urto che ha travolto ildi Pep Guardiola. Lache era in programma stasera contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ultime Notizie dalla rete : Focolaio Covid Covid, allarme focolaio in Rsa del Mugello: 77 pazienti positivi su 120. Trasferiti i casi più gravi Il Messaggero Il bollettino dei contagi in Emilia-Romagna

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati ... 264 sono stati individuati all’interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 46,7 anni. Sui ...

Giornalista condannata un Cina a 4 anni di carcere per i servizi trasmessi da Wuhan sull’epidemia di covid-19

Una condanna a 4 anni di carcere è stata inflitta in Cina alla giornalista Zhang Zhan, ex avvocato diventata comunicatrice attraverso un social media per i suoi servizi informativi trasmessi in diret ...

