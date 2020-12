Focolaio Benetton Rugby: rinviato derby con Zebre (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il coronavirus ferma l’atteso derby di Natale di Rugby. La nona giornata del Guinness PRO14 infatti prevedeva un grande classico il 26 dicembre a Parma, ovvero la storica sfida tra Zebre RC e Benetton Rugby. Purtroppo però il match è stato annullato e rinviato a data da destinarsi per un Focolaio Benetton causato dal Covid-19. Il comunicato ufficiale è stato diramato dalla Federazione Italiana Rugby che ha riportato innanzitutto della conferma di alcuni casi di contagio al coronavirus nel team Benetton Rugby emersi la scorsa settimana. Dunque, tenendo conto delle informazioni inviate dal club e della normativa per la tutela della salute pubblica attualmente in vigore, il personale medico del PRO14 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il coronavirus ferma l’attesodi Natale di. La nona giornata del Guinness PRO14 infatti prevedeva un grande classico il 26 dicembre a Parma, ovvero la storica sfida traRC e. Purtroppo però il match è stato annullato ea data da destinarsi per uncausato dal Covid-19. Il comunicato ufficiale è stato diramato dalla Federazione Italianache ha riportato innanzitutto della conferma di alcuni casi di contagio al coronavirus nel teamemersi la scorsa settimana. Dunque, tenendo conto delle informazioni inviate dal club e della normativa per la tutela della salute pubblica attualmente in vigore, il personale medico del PRO14 ...

In seguito alla conferma del focolaio Benetton Rugby di Covid-19, la FIR ha rinviato a data da destinarsi il derby con le Zebre.

