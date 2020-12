Fiumicino | danni a causa del maltempo | le parole del sindaco Montino

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 28 dicembre 2020) Ilha quasi devastato, con le sue mareggiate e non solo, i territori limitrofi a. “Ormai le dune di Focene sono praticamente scomparse e l’area è un tutt’uno con la foce del canale. Inoltre l’acqua del mare scavalca la duna nella zona centrale e invade via di Focene lambendo le case intorno e creando allagamenti. Il mare è forza 8, spinto da un vento prima di libeccio e ora di scirocco – sottolinea– se dovesse continuare così anche questa notte, gli effetti sarebbero ancora peggiori. A questo si aggiunge la pioggia che complica le cose. Data la situazione, qualsiasi intervento in questo momento è impossibile”. “Il forte vento di queste ore, inoltre, ha provocato la caduta di due pini su Viale Maria, che si sono abbattuti su un campo privato, di un altro albero sulla piazzetta del borgo di Palidoro, di uno su ...