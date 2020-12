Fiorentina-attacco: tutto da rifare (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cambio di panchina con Prandelli e il conseguente passaggio di modulo hanno messo in luce una grave carenza riguardo al rapporto Fiorentina-attacco. Fiorentina-attacco: reparto corto? La Fiorentina aveva iniziato il suo percorso con Giuseppe Iachini. Il mercato della squadra viola si era fondato sull’acquisto di elementi compatibili con il modulo del tecnico. Poi è arrivato l’esonero per Iachini e il ritorno di Cesare Prandelli. Il tecnico ha avuto due turni di prova per testare un possibile 4-3-3, ma alla fine ci si è resi conto che questa squadra non può sopportare tale modulo. Le difficoltà di Kouamè, relegato sull’esterno ed isolato, e la condizione non brillante di Callejon hanno spinto il tecnico ad adottare un 3-4-2-1. La squadra è sembrata più stabile, ma il problema resta ed è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 28 dicembre 2020) Il cambio di panchina con Prandelli e il conseguente passaggio di modulo hanno messo in luce una grave carenza riguardo al rapporto: reparto corto? Laaveva iniziato il suo percorso con Giuseppe Iachini. Il mercato della squadra viola si era fondato sull’acquisto di elementi compatibili con il modulo del tecnico. Poi è arrivato l’esonero per Iachini e il ritorno di Cesare Prandelli. Il tecnico ha avuto due turni di prova per testare un possibile 4-3-3, ma alla fine ci si è resi conto che questa squadra non può sopportare tale modulo. Le difficoltà di Kouamè, relegato sull’esterno ed isolato, e la condizione non brillante di Callejon hanno spinto il tecnico ad adottare un 3-4-2-1. La squadra è sembrata più stabile, ma il problema resta ed è ...

