Fifa | Infantino | “Il calcio va protetto | stiamo lavorando per riportare la gente allo stadio”

Leggi su mediagol

(Di lunedì 28 dicembre 2020) "perpresto i tifosi negli stadi".Parola di Gianni. Ha esordito così il presidente dellain occasione dei Globe Soccer Awards: un discorso toccante, un saluto a Diego Armando Maradona e Paolo Rossi - due grandi campioni andati via in questo 2020, ma anche un messaggio di speranza per il futuro.Di seguito, le sue dichiarazioni.“Saluto Cristiano Ronaldo e tutti gli altri campioni presenti a Dubai. Mi piacerebbe ricordare prima di tutto due stelle come Paolo Rossi e Diego Armando Maradona che ci hanno lasciati quest’anni. È stato un 2020 difficile, che ricorderemo a causa della pandemia e nel quale ci siamo resi conto di come esista qualcosa di ben più importante del: la salute. Quest’anno ilpuò però comunicare un ...