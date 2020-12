FIFA 21 Ultimate Team: alcuni fan sospettano che EA abbia nerfato le carte dei giocatori premium (Di lunedì 28 dicembre 2020) In FIFA 21 è possibile ottenere diverse carte giocatore presenti all'interno di pacchetti di diversa rarità. Tra questi è possibile trovare quella di un calciatore premium, il quale ha caratteristiche ben al di sopra della norma. Tuttavia i giocatori hanno scoperto che probabilmente EA nerfa intenzionalmente queste carte, in modo da invogliare i giocatori a dare uno sguardo alle carte promozionali o SBC che escono ogni tot tempo. L'ipotesi dei fan del titolo calcistico è semplice: EA abbassa volutamente le statistiche di un giocatore premium per promuovere le vendite. "João Felix era decente all'inizio di FIFA 21, molto bravo dopo che mi sono abituato a lui, e ora è molto peggio" scrive un fan su Reddit. Altri hanno accusato EA SPORTS ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 28 dicembre 2020) In21 è possibile ottenere diversegiocatore presenti all'interno di pacchetti di diversa rarità. Tra questi è possibile trovare quella di un calciatore, il quale ha caratteristiche ben al di sopra della norma. Tuttavia ihanno scoperto che probabilmente EA nerfa intenzionalmente queste, in modo da invogliare ia dare uno sguardo allepromozionali o SBC che escono ogni tot tempo. L'ipotesi dei fan del titolo calcistico è semplice: EA abbassa volutamente le statistiche di un giocatoreper promuovere le vendite. "João Felix era decente all'inizio di21, molto bravo dopo che mi sono abituato a lui, e ora è molto peggio" scrive un fan su Reddit. Altri hanno accusato EA SPORTS ...

