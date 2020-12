FIFA 21 | Disponibili le SBC Icon di Torres | Hierro e Barnes

Leggi su fifaultimateteam

(Di lunedì 28 dicembre 2020) EA Sports, tramite i social, ha annunciato che è disponibile il terzo gruppo di Sfide Creazione Rose che permetto di riscattare le carteper la modalità21 Ultimate Team. Dopo aver ascoltato i feedback della community negli ultimi anni la software house canadese ha deciso di introdurre nuovamente le SBC. I fan della serie in FUT 21 avranno quindi l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Ci saranno quattro versioni di ciascunaA in FUT 21, Base, Mid, Prime e Moments. Siamo entusiasti di confermare che le SBCritorneranno in FUT 21. I giocatori avranno l’opportunità di riscattarespecifiche completando le SBC dedicate. Le prime SBCsaranno introdotte dalla fine del mese novembre ...